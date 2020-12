As sabrinas são o calçado must have de 2021

2021 ainda não chegou, mas já são várias as tendências que se vão destacando e que prometem vir a fazer parte deste novo ano.

No que diz respeito ao calçado o modelo escolhido para marcar o próximo ano é nada mais nada menos, do que as sabrinas. Desta vez, surgem reinventadas e um pouco diferentes do modelo usual, mais concretamente nas pontas.

As redondas, apesar de continuarem a usar-se, dão lugar a pontas quadradas ou bicudas que transformam este simples modelo de calçado em algo mais trendy e acima de tudo elegante.