As malas querem-se acolchoadas

As malas são um acessório indispensável na vida de todas as mulheres. Para além da funcionalidade, é capaz de transformar por completo um look ou ser precisamente aquele apontamento que faltava. As tendências de malas para este ano são muito diferentes entre si, havendo opções para todos os gostos e orçamentos.

O acolchoado nas malas não é nada de novo, na realidade é uma das assinaturas da Chanel na sua Classic Flap, uma das malas mais icónicas de sempre. O acolchoado é uma das tendências para este ano mas de uma forma moderna. As malas tornaram-se mais volumosas e a ocupar mais espaço visual. Esta tem sido uma tendência desde 2020, mantendo-se na ribalta para o outono inverno 2021/2022.

E há melhor opção que esta para os dias de chuva, característicos da estação? Veja as nossas sugestões e entre na onda: