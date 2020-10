A sweatshirt é a peça chave deste outono, mas se acha que esta apenas deve ser usada em casa, desengane-se! Existem mil e uma formas de valorizar esta camisola que à primeira vista parece ser muito casual e descontraída. Dê versatilidade à sua sweat preferida com as sugestões de looks abaixo.

Aposte nos acessórios

Conjugue com calçado elegante

Misture peças

Aposte no monocromático

Use com botas

Conjugue com um blazer

