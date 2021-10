Com mais frio podem ser usados com um casaco, camisola, collants e botas. Mas nos mais frescos, com umas sandálias, ou uns ténis e um casaco de malha e está feito o look.

Veja por isso a nossa seleção de sugestão de vestidos para esta temporada de outono:

Um vestido de malha é sempre um must have para esta estação:

Se quiser aproveitar um vestido mais veraneante é só fazer sobreposições com camisolas por baixo et voilá:

Nada como um vestido de cabedal para estar elegante, confortável e cool:

O vestido camiseiro é a peça mais adequada para esta estação, pois pode puxar as mangas para cima ou para baixo e combinar com os acessórios certos para um look mais quente ou fresco:

O vestido curto, de mangas compridas:

Uma dica de moda:

Para os dias mais quentes use apenas o vestido. Quando arrefece ao final do dia basta juntar uma camisola por cima. Além de ficar quente, vai parecer uma peça completamente diferente: