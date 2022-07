5 sandálias nude que vão dar destaque aos seus looks

Intemporais e elegantes, as sandálias nude são uma boa aposta a ter no armário. Além de darem a ilusão de ser mais alta, elas também funcionam na perfeição com todo o tipo de looks, desde os mais casuais até aos mais formais.

Renda-se a esta cor e aposte nestas sandálias para fazerem parte dos seus outfits a partir de agora.