Deste modo, a pele sem vitalidade dá lugar a uma tez suave e luminosa, com os poros desobstruídos e menos visíveis, e os sinais de envelhecimento, como as manchas de pigmentação e as rugas, são atenuados. Apesar de o retinol ser menos eficaz do que a tretinoína, ácido retinóico, é geralmente mais bem tolerado pela pele por não ser tão abrasivo quanto este outro composto da vitamina A.

Renovação celular

Os vários estudos que têm sido efetuados com o retinol demonstraram que este composto tem um papel importante no processo de regeneração celular, já que as novas células cutâneas, estimuladas pela utilização da vitamina A, são muito semelhantes às de uma pele jovem e saudável. Veja também a galeria de imagens com 20 alimentos que ajudam a combater as rugas naturalmente.

Além disso, o retinol também revelou ser um importante potenciador da produção de novo colagénio, a fibra que confere elasticidade à pele. Esta renovação celular mostrou ser igualmente eficaz no tratamento da acne, isto porque a esfoliação cutânea pela ação do retinol ajuda a desobstruir os poros e melhora o aspeto das cicatrizes que normalmente decorrem desta doença de pele.

Operação rejuvenescimento

A vitamina A tem uma estrutura molecular que é pequena o suficiente para conseguir penetrar na epiderme e reparar as camadas mais profundas da pele onde se encontram o colagénio e a elastina. A ação do retinol passa por reparar e estimular a produção destas substâncias, dando assim origem a uma pele renovada, mais firme, suave e rejuvenescida, como asseguram muitos especialistas, nacionais e internacionais.

Está cientificamente provado que este composto, que integra muitos dermocosméticos, consegue diminuir as manchas de pigmentação e as rugas de expressão, melhora a textura e uniformiza a epiderme e ainda ajuda a manter os níveis de hidratação da epiderme. Uma necessidade essencial que muitas pessoas, por vezes, menosprezam. Veja também a galeria de imagens com 10 alimentos que saciam a sede da pele.

Texto: Sónia Gomes Costa