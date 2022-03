Este tratamento, um laser de baixa intensidade, estimula a circulação capilar, reduz possíveis inflamações que possam existir e melhora o metabolismo celular, fazendo com que a produção do novo cabelo seja de qualidade e muito importante: com maior densidade, algo que muita gente procura porque considera que tem o cabelo muito fininho.

É um laser que estimula a produção de cabelo mais forte, com mais brilho e mais resistente porque estamos a tratar do couro cabeludo.

Este laser penetra no couro cabelo sem danificar a pele, os tecidos acumulam a energia e iniciam processos de recuperação e, para além disso, é um tratamento totalmente indolor.

Procurado por pessoas que queiram ver uma melhoria no cabelo, tanto em tamanho como em qualidade, uma vez que aumenta a densidade, mas também para pessoas com calvície, ou até mesmo pessoas que não possam fazer transplante capilar ou que tenham feito quimioterapia.

Um artigo do médico Luís Uva, dermatologista e diretor clínico da Personal Derma.