Os óleos faciais naturais são talentosos - nutrem a pele e são facilmente absorvidos sem deixar um acabamento desagradável e gorduroso.

Óleos naturais, como o Óleo Facial de Romã, por exemplo, protegem contra os efeitos negativos da poluição atmosférica, ao mesmo tempo que dão à pele um impulso de energia para uma tez radiante.

A aplicação do óleo facial é simples e versátil, mas pode ser ainda mais eficaz se seguir estes 3 passos sugeridos pela Weleda:

Passo 1

Para começar o seu dia, depois de lavar o rosto, aplique um creme reafirmante de olhos nas zonas delicadas à volta dos olhos, por exemplo, o Contorno de Olhos Reafirmante de Romã.

Coloque uma quantidade do tamanho de uma ervilha no seu dedo médio ou anelar, e com a outra mão aplique pequenas quantidades suavemente à volta dos olhos.

Em seguida, alise na pele, começando no canto interior do olho e sobre o arco da sobrancelha, até ao canto exterior do olho.

Finalmente, dê palmadinhas suaves em torno da zona do olho.

Passo 2

Como segundo passo, o Sérum Reafirmante de Romã pode ser aplicado como base. Isto proporciona à pele uma hidratação extra e prepara-a para os cuidados subsequentes.

Coloque uma pequena quantidade na palma da sua mão e distribua nas duas palmas das mãos pressionando suavemente as mãos juntas.

Toque levemente no rosto com o sérum – comece pela testa e nariz, continue sobre as bochechas, depois desça pelo lado e pela frente do pescoço até ao decote.

Passo 3

Coloque algumas gotas do Óleo Facial de Romã na palma da mão e, com os dedos indicador e médio, aplique na testa, nariz, queixo e bochechas. Distribua o óleo restante nas palmas das mãos esfregando-as suavemente, depois utilize movimentos de pincelada para aplicar e massajar o rosto.

Dê uma pincelada de dentro para fora, começando no centro do rosto, depois sobre o pescoço até ao decote. Deve massajar suavemente o decote da esquerda para a direita, e depois da direita para a esquerda.

Ao deitar, o óleo pode ser aplicado mais generosamente para cuidados noturnos intensivos.

Para um impulso extra nutritivo, misture o Óleo Facial de Romã com o Creme Reafirmante de Romã de Dia ou de Noite e aplique como habitualmente.

Coloque uma quantidade do creme do tamanho de uma ervilha na palma da mão e misture com algumas gotas de óleo facial. Em seguida, aplique com movimentos suaves, deslocando-se do centro do rosto para o lado, até ao pescoço e decote.

O Óleo Facial de Romã também pode ser utilizado como base de maquilhagem.