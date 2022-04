De forma a assinalar esta data, a be-blair, loja online nacional que reúne as melhores marcas de saúde, cosmética e bem-estar, sugere algumas dicas e produtos para conseguir uns lábios irresistíveis, não só neste dia, mas sim para todos os dias do ano.

1. Hidratar, Hidratar, Hidratar

A primeira regra antes de aplicar um batom com cor, é hidratar os lábios para que não fiquem ressequidos e façam o batom ganhar grumos.

2. Retirar excessos

Depois de colocar o batom, deve retirar-se sempre o excesso com um disco de algodão de papel, de forma a evitar a transferência para os dentes. (Quem nunca já teve esta má experiência?)

3. Iluminar

Uma das dicas para realçar o volume dos lábios depois da aplicação do batom é usar iluminar na zona do arco do cupido (zona central imediatamente acima do lábio superior). Desta forma o lábio fica mais realçado e bonito.

4. Delinear

Por último, deve utilizar-se um delineador de um tom próximo ao do batom (se possível, um tom ligeiramente acima) de forma a realçar o contorno e criar um efeito de preenchimento e volume.

Descubra algumas sugestões (disponíveis na loja online da be-blair) e comece já a sua rotina de lábios: