Preocupa-lhe a passagem do tempo na sua pele? Conheça os protocolos exclusivos da Ageless Anti-Aging Center

A passagem do tempo é uma condição inevitável que se sente progressivamente na pele. Retardar o envelhecimento é, cada vez mais, uma preocupação constante nas nossas agendas e pode, de facto, ser atenuado com procedimentos pouco invasivos.

Localizada na Via do Oriente, junto ao Parque Tejo, a clínica Ageless Anti-Aging Center apresenta uma área com mais de 500 m2.

créditos: DR

Para Vitor Figueiredo, diretor clínico e especialista em medicina estética há mais de 24 anos, “a Ageless dedica-se a atrasar a passagem do tempo e a reparar as marcas que vai deixando no nosso rosto, sempre com a finalidade de proporcionar ao cliente beleza autêntica, natural e equilibrada”, afirma ao SAPO Lifestyle.

Neste momento são cinco os novos protocolos disponíveis: Hialoestrutura, Mesoestimulação, GlobalThreads, Beautyflash e Bodyglam.

A Hialoestrutura é uma estratégia corretiva e preventiva de envelhecimento, efetuada em todo o rosto, de forma a reparar, de forma integral, os défices estruturais dessa zona, fortalecendo as áreas geneticamente mais débeis.

Já a Mesoestimulação é um procedimento de rejuvenescimento integral da face, pescoço, decote e mãos, que permite tratar a flacidez, definir o formato do rosto, melhorar as rugas (incluindo o decote) e ainda controlar as alterações pigmentares da pele.

Por sua vez, o Globalthreads é um protocolo exclusivo de tratamento da face e de todo o pescoço, desenvolvido para tratar a flacidez leve a moderada e para melhorar a tonicidade e firmeza dos tecidos designadamente da linha mandibular.

Quando o propósito é controlar os problemas da superfície da pele como alterações da textura, poros dilatados, falta de luminosidade, acne não ativo e suas marcas na pele, pequenas cicatrizes e ainda alterações da pigmentação como o melasma, o método utilizado é o Beautyflash. Trata-se de um protocolo não invasivo, sem recurso a agulhas ou lasers. Consiste no uso combinado de várias técnicas como hidratação profunda, peeling químico, extração de impurezas e luzes LED, entre outras. Estes processos destinam-se a toda a pele do rosto, pescoço e decote.

Por último, o Bodyglam é um protocolo destinado a tratar os problemas do corpo, como gordura localizada, celulite e flacidez. Combina várias tecnologias de ponta — radiofrequência e ultrassons —, utilizadas simultaneamente e que podem ser associadas com um plano alimentar personalizado quando a intenção é perder peso.

O corpo clínico da Ageless Anti-Aging Center é composto por 12 médicos e 10 assistentes especialistas em áreas como a medicina estética, smart aging, cirurgia estética, dermatologia, otorrinolaringologia e oculoplástica. A par destes métodos, a marca a ambição de concretizar novos o lançamentos, incluindo uma linha de cosmética e um protocolo que promete revolucionar a medicina capilar em Portugal.