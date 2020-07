À medida que a grande data se aproxima, não são só os nervos que aumentam. Chega também a altura de tomar as decisões mais importantes, nomeadamente sobre o penteado que deve favorecer os seus traços, o vestido e o véu, para além da maquilhagem, que exige naturalidade e esplendor, para que o dia que se afigura como o mais inesquecível da sua vida possa ser vivido com (ainda) maior beleza e intensidade, como sempre sonhou.

O fator essencial de todas as maquilhagens de noi­va é conseguir uma versão ainda mais bonita de si mesma. Estes são alguns dos truques que deve assimilar pa­ra não falhar no grande dia, cinco regras de especialistas que deve seguir para surpreender os convidados e, mais importante ainda, o noivo ou a noiva.

1. Faça um estudo prévio

A maquilhagem é sempre realizada depois de se fazer um estudo prévio do rosto e é pre­ciso ter em conta um número infindável de factores, a hora da cerimónia, tipo de luz, clima, cor do vestido e as jóias que vai usar. Só analisando todos estes fatores conseguirá obter um look final harmonioso e seguro.

2. Defina as bases do visual que quer exibir

Um desenho correto das sobran­celhas é fundamental, assim como a base de maqui­lhagem, que deve cobrir bem mas ter um tom mui­to natural. O essencial é que não a deixe com brilhos inestéticos. Caso a emoção decida aparecer, é melhor precaver-se com uma máscara de pestanas à prova de água.

3. Aposte num efeito de longa duração