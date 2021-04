Desde 1970, o Dia da Terra é assinalado a 22 de abril, com o objetivo principal de alertar a população de todo o mundo para a proteção e utilização moderada dos recursos naturais: e, a cada ano que passa, a data ganha uma simbologia e urgência cada vez maior.

Celebrado por milhões de pessoas em 192 países, o Dia da Terra é anualmente marcado não só pela necessidade de proteger o meio ambiente, mas também por um tema específico. A temática escolhida para 2021 é Restore Our Earth, com um foco especial nos processos naturais, tecnologias verdes emergentes e ideias inovadoras que nos podem ajudar a restaurar os ecossistemas naturais.

"Cada um de nós tem a responsabilidade de Restore Our Earth (em português, restaurar a Terra), não só porque nos preocupamos com o mundo natural, mas também porque todos vivemos nele. Todos precisamos de um Planeta saudável para garantir os nossos empregos, vidas, saúde, sobrevivência e felicidade. Um Planeta saudável não é uma opção - é uma necessidade", pode ler-se no site do Earth Day.

Do investimento em ideias sustentáveis e verdes às nossas rotinas diárias e aos produtos que escolhemos comprar e utilizar, existem inúmeras formas de proteger o nosso Planeta e diminuir o impacto negativo que nele temos: por mais pequenos que possam parecer, a verdade é que todos os gestos contam nesta luta por um amanhã mais verde.

Na Organii, esta consciência ambiental traduz-se numa beleza zero waste e amiga do ambiente, celebrada e conseguida por marcas como Lamazuna, Hydrophil, Konjac e Unii, a marca portuguesa, bio, vegan e desperdício zero criada também pelas mãos de Cátia e Rita Curica.

Lamazuna

Uma marca francesa Zero Waste, a Lamazuna cria cuidados que olham pela saúde e pelo ambiente, contando já com mais de 20 produtos cosméticos com ingredientes 100% naturais, vegan, biológicos, cruelty free e desperdício zero, entre eles champôs, desodorizantes e manteigas sólidas.

Além de compactos e concentrados, fazendo deles uma opção perfeita para viajar e que dura mais tempo do que um cosmético convencional, os produtos sólidos são feitos com ingredientes naturais e despidos de plástico nas suas embalagens.

Champô Sólido Cabelo Normal de Canela e Laranja: Um cuidado gentil, vegan e zero waste, este champô sólido é formulado com um blend de óleo essencial de laranja, pó de canela e estrela de anis, resultando num relaxante aroma. A sua durabilidade equivale a duas embalagens de champô líquido.

Desodorizante Sólido Bergamota e Gerânio: Uma novidade Organii, este desodorizante para pele normal com um perfume suave e frutado provém da combinação de óleos essenciais biológicos de bergamota e gerânio, dois ingredientes com propriedades calmantes, antibacterianas e anti-sépticas.

Konjac

As ferramentas de tratamento de pele coreanas mais eficazes para limpar e esfoliar a pele em profundidade, dando-lhe um brilho natural. Estas esponjas Konjac são feitas à mão nas colinas vulcânicas da ilha de Jeju, na Coreia do Sul, um local protegido e considerado património mundial da UNESCO.

Esponja para Rosto com Argila Vermelha: Uma esponja 100% vegetal, pura e natural, proveniente da raíz da planta konjac. Livre de toxinas e poluentes, produtos químicos de síntese ou aditivos, é uma opção amiga do ambiente, sustentável e biodegradável para limpar a pele em profundidade, equilibrado o pH, estimulando a circulação sanguínea e promovendo uma esfoliação suave.

Esponja para Corpo com Argila Vermelha: Ideal para pele sensível, seca ou madura, esta esponja rica em óxido de ferro (graças à argila vermelha) limpa a pele das impurezas e acelera a regeneração celular.

Unii

Uma marca vegan, cruelty free, fair trade, bio e zero waste, a Unii combina os ingredientes mais puros, o engenho da natureza e a eficácia da ciência, para criar diversos cuidados amigos do ambiente, desde sabonetes e champôs sólidos a óleos puros e óleos essenciais.

Elixir Fortificante de Funcho e Menta: Inspirado na tradição Ayurveda, este elixir à base de óleo de coco biológico remove a placa bacteriana, germes e bactérias. O frasco deste cuidado é de vidro âmbar, a tampa é em alumínio e o rótulo que envolve a embalagem não consome nem água nem cloro.

Sabonete de Argila e Alecrim: Ideal para peles oleosas, e graças à combinação de alecrim e argila, este sabonete purifica e estimula a renovação celular da pele. Para além da embalagem ser feita em papel reciclado, o sabonete é perfeito para utilizar tanto no rosto como no corpo, eliminando a necessidade de dois produtos de limpeza distintos.

