Ninguém sabe mais sobre a importância de ter um rosto com uma boa aparência e saudável do que a própria instrutora e especialista em Ioga Facial, Koko Hayashi.

Uma cirurgia plástica fracassada aos 27 anos de idade, que deixou o seu queixo levemente distorcido e inclinado para o lado, fez Koko perceber que o Ioga Facial era o melhor método de beleza natural em vez da cirurgia plástica. Desde então não há outra técnica para Koko. Pratica Ioga Facial há mais de uma década e começou a lecionar em 2018.

Koko Hayashi, fundadora e CEO da Koko Ioga Facial, diz: "Não há necessidade de atualmente recorrer a um lifting facial caro. O Ioga Facial é uma alternativa eficaz, natural, não tóxica e indolor ao Botox, preenchimento facial e cirurgia plástica. Os nossos exercícios faciais são fáceis e podem ser feitos em qualquer lugar. A adoção do Face Yoga é, sem dúvida, uma ótima solução natural para todos aqueles que desejam recuperar a juventude e aprimorar a aparência".

Como funciona?

A terapia do Koko Face Yoga concentra-se basicamente em 2 tipos de músculos faciais - músculos adormecidos e músculos sobrecarregados. Koko Hayashi diz: "Os músculos adormecidos são acordados para levantar a pele e os músculos sobrecarregados são relaxados para a redução das rugas. Além dos exercícios de ioga facial, também oferecemos lições sobre como manter uma boa postura facial e também a postura da língua. Mais além dos exercícios de ioga facial, este treino também é sobre como parar os maus hábitos de expressão facial e reduzir o rosto assimétrico, queixo caído, linhas de expressão entre testa e sobrancelha, rugas de expressão, etc".

As pessoas vão regularmente ao ginásio a saber como é importante exercitar os músculos do corpo e manter uma boa postura corporal, por isso é igualmente importante cuidar do rosto também.

De acordo com Koko Hayashi, o Ioga Facial na realidade não precisa de ser feito necessariamente de manhã, mas pode ser exercitado ao longo do dia e feito durante alguns minutos em intervalos diferentes. Esta técnica não é apenas um exercício, mas é essencialmente sobre quão rigoroso e eficaz é trabalhar os músculos faciais para melhorar as atividades faciais diárias através de uma boa postura facial e da língua.

“Há muitas coisas que fazemos, mas o mais importante é o 'Rosto em Repouso'. Concentramos na 'Postura da Língua', que chamamos de 'Miado', e deve ser feito 23 horas por dia. A língua deve estar no topo da paleta. Precisamos de trabalhar constantemente nisto, pois ajuda não apenas a levantar o rosto, mas também é ótimo para as maçãs do rosto. Ninguém vai gostar de um rosto com maçãs do rosto descaídas. Também nos concentramos nos músculos da testa. Para evitar estas rugas, é importante trabalhar os músculos dos olhos também. Se o exercício para a testa for feito regularmente, os resultados eficazes podem ser vistos em semanas ou alguns meses. No entanto, depende de quanto tempo precisa de investir para obter melhorias", diz Koko.

Famosos já aderiram, incluindo as Kardashian

Koko Face Yoga trabalha com os clientes individualmente através de sessões interativas. A sessão privada com os clientes é feita através do site Koko Face Yoga. Os clientes também recebem uma certificação e estão disponíveis aulas virtuais.

"Também temos clientes famosos de Hollywood, incluindo Kim Kardashian e atrizes conhecidas. Fazíamo-lo antes da Covid e agora com mais regularidade", disse Koko Hayashi.

Koko Face Yoga ganhou popularidade e foi selecionada como a aula de ioga mais popular na The Yoga Expo 2019. Já apareceu em vários programas de televisão e media, como "Keeping Up With The Kardashians", "Shark Tank", "Good Morning America", "Fox", "CBS", "Popsugar", "Vogue", "Magic for Humans" da Netflix, entre outros.

Pode fazer uma aula no site Koko Face Yoga ou instalar a sua aplicação para telemóvel.

Veja a entrevista que Koko Hayashi deu à PressFullnews.