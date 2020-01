Agora que as resoluções do novo ano foram feitas é hora de as colocar em prática. No que diz respeito à beleza, as rotinas de skincare voltam a ganhar destaque e para este 2020 é fundamental que não dispense a sua, se quer manter a sua pele bonita e hidratada. Para isso, vamos revelar-lhe cinco hábitos que são fundamentais estarem presentes na sua rotina do dia a dia.

Protetor solar

Além de proteger o seu rosto dos perigos do sol, até mesmo no inverno, este produto é ideal para combater manchas. A sua utilização diária é fundamental!

Limpeza

Não abdique da limpeza da sua pele. Esta rotina deve ser feita antes de dormir, de modo a eliminar as impurezas da sua pele e deixar a pele respirar durante a noite.