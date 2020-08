Há cada vez mais marcas de beleza a alargar a sua oferta e a apostar num grande leque de tons, em especial para peles negras.

Apesar disto, nem é fácil acertar no tom exato da base que pretende e de outros produtos, como é o caso do blush e também do iluminador.

Para lhe facilitar um pouco o trabalho, vamos revelar-lhe cinco dicas para conseguir acertar no tom correto para si e estar sempre perfeita.

Dê uma vista de olhos!

Base

Nas peles negras geralmente acontece que a parte de cima do rosto é mais escura do que a de baixo, que por norma é mais clara. Se este é um dos seus problemas, o ideal é usar duas bases diferente, de modo a que estas correspondam de forma perfeita ao seu tom de pele.

Pó

É necessário ter cuidado com o pó. Apesar de o translúcido ser sem dúvida o mais aconselhado, este pode conferir um aspeto mais cinzento ou branco ao rosto. O ideal é apostar num específico para peles negras para que não corra riscos.