Pontas direitas

Ao contrário do ano passado, os cortes de cabelo ganham uma forma mais “arranjada” e as pontas em vez de estarem desalinhadas, ficam retas e com um aspeto menos natural.

Long bob

Para quem não tem coragem em optar pelo bob bem curto, pode apostar num bob médio. A diferença neste corte é que ele quer-se geométrico e bem alinhado.

Franja geométrica

As franjas voltam a ganhar destaque, mas desta vez são as geométricas que assumem o lugar principal.