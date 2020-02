Foi convidado para um casamento? Saiba quanto gastar e o que oferecer aos noivos

Será sempre difícil definir com precisão um montante generalizado para as prendas de casamento, já que existem muitas condicionantes que irão influenciar a escolha, nomeadamente a sua capacidade financeira, a proximidade que tem com os noivos, a personalidade destes e até mesmo a própria cultura onde estão inseridos.

De qualquer forma, há uma regra que é, geralmente, a mais aceite e utilizada: o valor da prenda deve corresponder, pelo menos, ao preço da refeição de casamento por pessoa. Por isso, se souber (mais ou menos) quanto os noivos vão pagar por pessoa, o ideal é que a prenda de casamento pague a sua parte, sendo sempre simpático dar mais um bocadinho.

Vai oferecer dinheiro?

Se estiver a pensar em oferecer dinheiro, saiba que estudos recentes dizem que a média ronda os 150€, mas claro que cada um tem as suas possibilidades e circunstâncias, pelo que este é apenas um indicador. A verdade é que cada um deve dar o que pode, embora deva ser sempre acima dos 50€, um valor que, dependendo do seu relacionamento com os noivos, já é aceitável.

Quer oferecer uma prenda?

Se está a pensar oferecer uma prenda, é claro que quando existe uma lista de casamento tudo fica mais fácil. Nela os noivos certamente incluirão diferentes itens, com diferentes preços, e só terá de escolher algo que lhe agrade a si e à sua carteira.

Caso os noivos não tenham optado por fazer a lista de casamento, tenha em consideração se eles já vivem juntos e se têm ou não “casa montada”. Nestes casos, será de evitar oferecer as tradicionais “utilidades” que antigamente davam sempre jeito e que, hoje em dia, acabam por “sobrar”, pois há grande probabilidade de já as terem, como louça, talheres, máquina de café ou um aspirador. Por isso, nada como uma lista de casamento onde os noivos expressam o que gostariam de receber.

Fatores a considerar

Não havendo lista de casamento e não fazendo ideia de que valor oferecer, mesmo já com um valor de referência, tenha em atenção três fatores essenciais que o vão ajudar a tomar uma decisão:

1. O tipo de relação que tem com os noivos. Os laços que vos unem são um dos principais indicadores. Claro que não vai oferecer o mesmo ao seu colega de trabalho do que à sua irmã! O mesmo se poderá dizer daquele amigo de infância que esteve consigo todos estes anos ou de alguém que mal conhece.

2. A sua situação financeira. Se foi convidado para um casamento é porque os noivos querem mesmo que esteja presente no seu grande dia, para partilhar consigo a sua enorme felicidade, independentemente da prenda de casamento. O mais importante é o gesto, não importa o preço. Além de que eles devem ter perfeita noção da sua situação financeira, pelo que não irão querer que fique endividado para estar presente no seu grande dia.

3. O seu papel no casamento. Os pais dos noivos, claro, como convidados especiais que são, darão sempre algo “melhor” aos filhos. Mas se for madrinha de casamento, neste caso é evidente que terá sempre uma maior despesa do que se for uma simples convidada. Mesmo que não cumpra a tradição – na qual seria a madrinha a comprar o vestido de noiva – o “mimo” será sempre mais especial. Mas mais uma vez, se não estiver na melhor situação financeira, a noiva há-de compreender.

Sugestões de prendas

Se, mesmo assim, ainda não sabe o que oferecer, aqui ficam algumas prendas originais:

Uma inscrição no ginásio (e, se puder, um ou dois meses de mensalidade);

Se sabe onde os noivos vão passar a noite de núpcias ou lua-de-mel, ofereça um pequeno-almoço especial ou alguma atividade ou serviço que o local ofereça, como uma massagem no SPA;

Ofereça experiências, como um jantar romântico ou um workshop de culinária;

Uma peça de arte;

Ofereça algo feito por si.

Independentemente da escolha, não se esqueça de acrescentar um cartão de felicitações. É de bom tom escrever uma mensagem no presente que oferecer aos noivos!

