A maioria dos casais escolhe o sábado para celebrar o seu casamento. No entanto, é possível que, dado o avultado número de casamentos adiados devido à pandemia da Covid-19, o dia da semana preferido pelos noivos para trocar alianças comece a escassear. Neste caso, a possibilidade de casar a uma sexta-feira ou a um domingo ganha, assim, uma nova perspetiva. Tem dúvidas se isso será uma boa ideia? Não tenha. Existem até mais vantagens do que imagina.

Quer opte por casar a uma sexta-feira ou domingo, terá estas cinco vantagens:

Maior liberdade para marcar a data: sendo dias menos solicitados, poderá escolher a data do seu casamento com mais calma e descontração.

Fornecedores disponíveis: havendo menor procura, poderá contratar exatamente o profissional que sempre desejou, mas que tem sempre a agenda cheia dado o elevado número de solicitações. Ou então manter todos os profissionais que já tinha contratado para o dia que teve de adiar, pois será mais fácil que todos eles tenham maior disponibilidade. É claro que, na situação atual, provavelmente as agendas estarão também mais preenchidas, mas certamente que a flexibilidade será maior.

Preços mais apelativos: sendo dias menos procurados, geralmente os preços são mais acessíveis. O mesmo acontece na chamada época alta ou época baixa dos casamentos, onde há variações de preços. Mesmo tendo em conta a oscilação proveniente do fator oferta versus procura - que com o impacto da Covid-19 nos casamentos pode alterar - é bem possível que os descontos se mantenham, porque a “corrida” aos sábados manter-se-á certamente.

A “concorrência” é afastada: ao escolher estes dias alternativos para casar, as probabilidades da sua data coincidir com algum familiar ou amigo é menor, pelo que nenhum dos seus convidados terá o infortúnio de ter de escolher entre casamentos. Por seu turno, também não terá de faltar a nenhum enlace para o qual seria certamente convidada.

Nesta fase de desconfinamento consta já a premissa da possibilidade da realização de “eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados”, desde que respeitem as orientações da Direção Geral da Saúde. Na Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, que prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, ainda não há, no entanto, regras definitivas em relação ao setor, remetendo as orientações para as regras de segurança e higiene aplicáveis ao setor da restauração e mantendo-se, de qualquer forma, a restrição ao número de concentração de pessoas no mesmo local (10 para a Área Metropolitana de Lisboa e 20 no resto do país). Por isso, e apesar da incerteza ainda pairar no ar e de se continuar à espera de um inequívoco sinal verde, a esperança começa a encher os corações não só dos noivos, como dos convidados e todos os fornecedores do sector.

Fim-de-semana prolongado: uma das vantagens de casar a uma sexta ou domingo é poder prolongar o fim-de-semana com os seus familiares e amigos. No primeiro caso, terá dois dias pela frente para poder estar com todos os que vieram de fora e com quem, eventualmente, costuma estar poucas vezes. O mesmo acontecerá se casar a um domingo: pode aproveitar para juntar os seus entes queridos um dia ou dois antes e fazer um almoço em família ou até um jantar de ensaio, no qual todos se possam conhecer melhor.

Havendo elementos em comum, quer a sexta, como o domingo, têm as suas próprias vantagens. Eis tudo o que precisa de saber.

As vantagens de casar a uma sexta-feira

créditos: Luís da Cruz Photography

1. Mais tempo para descansar: quando acordar na manhã seguinte e se lembrar que é sábado vai saber-lhe (muito!) bem. Ter dois dias extra para descansar é um verdadeiro privilégio, porque, acredite, vão fazer-lhe falta. Sobretudo se o casamento for de arromba!

2. Só estará presente quem realmente faz falta: provavelmente, muitos dos seus convidados vão tirar o dia de folga ou sair mais cedo do trabalho. Assim, por um lado, saberá que terá consigo as pessoas que realmente querem celebrar consigo; por seu turno, os seus convidados poderão desfrutar de um dia extra para se divertirem. E quem não gosta de uma boa desculpa para festejar?

3. Um casamento mais intimista: casar a uma sexta-feira pode ser uma excelente ideia para os noivos que desejam celebrar o seu casamento de uma forma discreta, intimista e familiar, sendo ideal para casais com um estilo de vida mais contemporâneo.

4. Tempo de sobra para fazer as malas: Se casar a uma sexta-feira, pode planear ir de lua-de-mel na segunda-feira. Assim poderá contar com o sábado e o domingo para preparar as malas com calma e ultimar os detalhes da sua viagem.

Alguns conselhos: sendo uma boa opção, casar a uma sexta-feira requer um grande poder de organização. Um dos passos essenciais é avisar com grande antecedência os convidados, para que estes possam gerir as suas agendas, já que, para a maioria das pessoas, é um dia de trabalho. Por outro lado, se notar que grande parte dos mesmos não terá possibilidades de tirar o dia, tenha em conta a hora a que geralmente terminam as jornadas laborais e utilize essa informação para marcar o horário do seu casamento, considerando também o tempo de deslocação, o trânsito e a distância da igreja ao espaço da receção, se for caso disso.

As vantagens de casar a um domingo

1. Um dia de família, mais informal: um casamento ao domingo remete aos almoços de família, à mesa cheia. Por isso, são geralmente realizados mais cedo, aproveitando em pleno a luz do dia, sendo um brunch ou um almoço a solução ideal, com uma etiqueta e estilo de casamento mais relaxados.

2. Celebrar o amor à luz do dia: em Portugal a tradição é casar de dia, pela manhã e terminar o casamento à noite. Mas não acontece o mesmo noutros países e, por cá, também muitos noivos começam a optar por casar à tarde ou ao final da mesma, prolongando a festa até de madrugada. Casar ao domingo, no entanto, implica, quase necessariamente, que o casamento seja durante o dia, já que a maioria dos convidados terá de ir trabalhar no dia seguinte. E o que isso significa? Cerimónias e celebrações alegres e luminosas, aproveitando ao máximo as horas de luz natural.

3. Tranquilo para quem trabalha ao sábado: quem disse que muitos dos seus convidados não trabalham também ao sábado? Por isso, se optar pelo domingo, eles não terão de tirar o dia ou desistir de participarem numa data tão especial. E lembre-se de que as pessoas que realmente vos amam estarão lá, independentemente do dia ou local em que o casamento for realizado.

Alguns conselhos: Algo importante a ter em conta é analisar o perfil dos convidados: muitos trabalham ou estudam segunda de manhã? Muitos moram noutra cidade e precisam de regressar a casa no próprio domingo? Procure também saber se no local do casamento haverá algum evento no dia anterior e se isso não irá atrapalhar a montagem da sua decoração. Deixe tudo muito bem esclarecido e programado!

Agora que já sabe quais as vantagens de casar a uma sexta-feira ou a um domingo, pondere estas opções. Porque o seu dia vai ser igualmente muito especial.