A possibilidade de um namoro na terceira idade tem-se revelado uma experiência que traz muitos benefícios para os mais velhos e, por isso, existem cada vez mais pessoas a quebrar este tabu e a demonstrar interesse em namorar nesta fase da sua vida.

O Felizes.pt explica os motivos pelos quais uma pessoa deve pôr de lado os preconceitos e simplesmente procurar amar e ser amada.

Namoro na terceira idade, pode? Deve!

Para além de proporcionar uma companhia para o seu dia a dia, o namoro estimula as hormonas da felicidade que ajudam a manter a vitalidade, despertam prazer e estimulam a socialização. A pessoa deve permitir-se a sentir e deixar que o amor dê um novo significado à sua vida.

O Felizes.pt encarregou-se de enumerar alguns benefícios do namoro na terceira idade para quem está a passar por este momento na sua vida ou deseja encontrar alguém e ainda está com dúvidas.

Ajuda a prevenir a depressão

Os relacionamentos saudáveis e o sentimento de estar apaixonado por alguém geram no corpo humano a libertação de hormonas como a serotonina e ocitocina que são essenciais para que se sinta bem e feliz, ajudando a combater sensações de stress e depressão. Simultaneamente, a potencial companhia de uma outra pessoa é um estímulo para sair de casa, passear, conhecer pessoas novas e ter novas experiências. Mas a pessoa não se pode esquecer que, por mais que um relacionamento possa ajudar a combater a depressão e aumentar a autoestima, cabe-lhe a ela estar bem consigo próprio e procurar manter relações saudáveis com os outros.

Estimula a autoestima

Procurar um parceiro também serve de incentivo para que a pessoa sinta o desejo de cuidar da sua saúde física e da sua aparência, o que acaba por ter repercussões positivas na sua autoestima. Namorar inspira cuidado e algumas pessoas começam a praticar ligeiros exercícios regularmente para ficarem em forma - o que é muito positivo para combater doenças cardiovasculares e estimular a circulação sanguínea.

Aumenta a socialização

Socializar é essencial em todas as idades, mas para quem se encontra na terceira idade e tende a procurar refúgio no seu lar, é essencial sair, pôr a conversa em dia e esticar as pernas. A saída dos filhos de casa e a fase em que se atinge a reforma pode gerar fortes sensações de solidão e, por isso, as pessoas devem procurar conhecer outras, saindo de casa.

A verdade é que quem passou dos 60 também tem direito a viver a vida intensamente, quer seja rodeado de amigos ou através da procura de uma nova relação. Demonstrar e sentir amor é uma forma de manter a vitalidade nesta fase da vida. No final do dia, o que importa é que nos sintamos amados, cuidados, respeitados e com vontade de viver o dia a dia.