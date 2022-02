Para assinalar o São Valentim dos mais pequenos, sugerimos cinco livros que falam de afetos, amor e amizade.

Um casamento na família significa mais amor para partilhar. A distância, a separação temporária ou as dificuldades não acabam com uma grande amizade.

O amor é de todas as cores, é inesgotável e estica até onde for preciso. Feliz São Valentim em família!

5 livros sobre afetos, amor e amizade

O Casamento do Meu Tio - Um hino ao amor universal

créditos: Booksmile

O tio preferido da Camila vai casar-se, e todos na família ficam muito entusiasmados. Todos… menos a Camila! Ela detesta mudanças e tem medo de que o tio deixe de ter tempo para ela. Mas o tio Miguel e o seu namorado, o João, vão mostrar-lhe que, no que toca ao amor, quanto mais, melhor!

Um livro essencial e inspirador, que nos conduz ao verdadeiro significado da palavra família.

Amor - Os laços que nos unem

créditos: Fábula

A Teresa vai para a escola pela primeira vez. E, claro, a família não pode ir com ela. Ela fica triste, mas vai aprender que o amor liga-nos por fios invisíveis. Podemos senti-lo mesmo quando estamos separados.

Um álbum enternecedor sobre a importância e a força dos laços de amor. Aborda temas como os vínculos afetivos e a ansiedade de separação de uma forma sensível e reconfortante.

Os Tesouros do Leopoldo - A distância não acaba com uma grande amizade

créditos: Fábula

O Leopoldo é um grande colecionador. Gosta de guardar as coisas de que não se quer esquecer. Quando a sua melhor amiga tem de partir para longe, ele fica muito triste. O que acontecerá aos tesouros guardados e à sua amizade?

Um livro maravilhoso, aclamado pela crítica, sobre a importância de sabermos apreciar as pequenas coisas e alimentar as grandes amizades.

Dos Lápis, com Muito Amor

créditos: Nuvem de Letras

A sugestão ideal para quem gosta de pintar fora das linhas. Com uma mensagem valiosa: o amor pode ser de todas as cores. Da incrível dupla criativa Drew Daywalt e Oliver Jeffers, criadores do bestseller O Dia em que os Lápis Desistiram.

Vou Estar Sempre Contigo

créditos: Nuvem de Letras

Uma aconchegante celebração de amor e amizade, ideal para partilhar a dois. Não importa a distância, os obstáculos ou os momentos menos bons: podemos sempre contar com quem gosta de nós para termos conforto, segurança e afeto.