Depois de vários meses com a vida em suspenso, avizinha-se o regresso possível à normalidade.

As aulas presenciais terminaram abruptamente e os estudantes ficaram, com alguma expectativa, à espera do regresso, que está mesmo ao virar da esquina.

O entusiasmo para rever colegas, professores, amigos. A vontade de aprender. A excitação do recreio. E, claro, o cheiro dos cadernos e livros novos. Do material escolar novinho em folha. Setembro é sinónimo de recomeços e o início do ano letivo é um dos momentos mais aguardados pelas crianças.

E para que não lhes falte nada, há um lugar onde encontra tudo para o regresso às aulas: dos cadernos aos lápis e canetas, passando pela tecnologia e mobilidade.

As lojas FNAC esperam por si, com todas as condições de segurança, e também online à distância de um clique.

Material escolar: das cores tendência da estação ao caderno inteligente

Nos primeiros dias de aulas há sempre roupas novas a estrear e as crianças gostam de andar de mãos dadas com as últimas tendências. Mas não é só através da roupa que podem mostrar o seu estilo, no material escolar também.

Este ano os tons pastel vão marcar presença no material escolar. Dos marcadores, lápis, cadernos, os mais pequenos vão adorar estas cores.

Do Harry Potter ao Capitão América, na FNAC há mochilas para todos os fãs e mais alguns, seja para aqueles que preferem marcas trendy, como as tão conhecidas Kanken, ou o trolley, ou simplesmente com alça.

E lá dentro há espaço para uma calculadora, para que as contas saiam sempre certas, e um estojo para guardar os lápis e canetas.

E, ainda, um caderno inteligente que lhes permite tirar e colocar as folhas quando quiserem.

Os packs que dão sempre tanto jeito

Os packs são sempre uma boa aquisição no início do ano letivo, pois permitem ter um conjunto de artigos a preços mais convidativos. Como é o caso dos Packs Tecnologia, que combinam vários elementos essenciais para o regresso às aulas.

De certeza que um computador novo vai dar jeito, talvez com um pouco mais de memória e mais rápido. Ou até um monitor, pois nunca se sabe quando será preciso estar online a tempo inteiro.

Uma impressora é outro aparelho importante para que os trabalhos sejam sempre entregues ao professor de forma impecável.

A vida escolar vai ser bem mais fácil com o Pack FNAC mais adequado às necessidades de cada estudante. Esteja no secundário ou na universidade há sempre um Pack FNAC à medida de cada um.

Organização é a palavra de ordem

Uma agenda deve fazer parte da rotina de qualquer aluno para um ano escolar de sucesso. Aqui pode tomar nota de todas as datas importantes ao longo do ano, como testes, férias escolares ou TPC's.

Outro item que faz sempre muito jeito é um planificador. Neste caderno eles podem planear o que quiserem, seja o ano escolar ou uma disciplina.

E se começar o ano a aprender algo novo, como um instrumento?

E se este ano desafiar o seu filho a aprender a tocar um instrumento? Através das atividades extracurriculares, as crianças podem estudar algo novo que as vai ajudar a relaxar, fazer novos amigos e, quem sabe, despertar o artista que há neles.

Ser mais amigo do ambiente no percurso para a escola

E como chegar à escola? Talvez o seu filho já vá sozinho e queira este ano evitar os transportes públicos. A solução é aderir à mobilidade elétrica.

Para começar sugerimos uma bicicleta elétrica, mas se ele é mais do tipo aventureiro, não vai mesmo resistir a uma trotinete.

Bom regresso às aulas a todos os estudantes! E, já sabe, pode sempre contar com a FNAC para os ajudar a levar as tarefas escolares a bom porto.