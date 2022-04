Contando já com 63 anos de história, a Barbie ainda tem muitas estreias pela frente e cumpre, agora, mais uma: a boneca embarca na sua primeira missão ao espaço.

Demonstrando o compromisso da marca de bonecas em ajudar a construir a confiança e reforçar o potencial ilimitado das raparigas, a Mattel envia duas bonecas Barbie ao espaço, na Missão DreamStar, em colaboração com o Laboratório Nacional da Estação Espacial Internacional.

Com o intuito de relembrar que as meninas podem ser o que quiserem, dando-lhes a conhecer quase 40 profissões diferentes em áreas STEM – como astrofísica, ciência espacial e engenharia robótica – a marca continua a materializar a sua promessa de marca, contribuindo para o favorecimento da igualdade real e efetiva entre as crianças, ajudando a extinguir o Dream Gap.

“A Barbie apresentou uma boneca astronauta em 1965, ainda antes do ser humano ter pisado a lua”, afirma Lisa McKnight, Vice-Presidente Executiva e Global Head de Barbie and Dolls, do grupo Mattel. “Agora, quase 60 anos mais tarde e com mais de 200 profissões lançadas, as bonecas Barbie conseguiram chegar ao espaço. É importante que encorajemos as raparigas a alcançar as estrelas – literalmente – e a prosseguir carreiras aeroespaciais e STEM. Com a ajuda da equipa do Laboratório Nacional da Estação Espacial Internacional, estamos a relembrar as meninas que nem mesmo a gravidade as pode deter”.

créditos: Mattel

Após as duas bonecas Barbie receberam uma visita do outro mundo pela Estação Espacial Internacional, que incluiu a cúpula, o módulo de observação, o veggie garden, o MELFI (Minus Eighty-Degree Laboratory Freezer) e ainda uma introdução aos robots free-flying robots da Estação Espacial Internacional, os Astrobees.

Quando as duas bonecas regressarem da sua viagem ao espaço – que será este verão – estas serão doadas ao Smithsonian’s National Air and Space Museum e, no final deste ano, serão também expostas no museu Steven F. Udvar-Hazy em Chantilly, Virginia, para incentivar ainda mais as meninas a terem curiosidade e entusiasmarem-se sobre o espaço.

Como parte da primeira viagem da boneca Barbie ao espaço, será lançada uma edição especial da série You Can Be Anything, promovida pela marca, que incluirá conteúdos digitais inspiradores, como conversas com role models femininas, com o intuito de relembrar as meninas que podem e devem sonhar ser as líderes do amanhã.

créditos: Mattel

O episódio, intitulado You Can Be Anything: Mission DreamStar - Let's Go To SPACE!, está disponível no YouTube e destaca profissões relacionadas com o espaço, proporcionando acesso virtual à Estação Espacial Internacional.

Nesta longa história em que a marca celebra o espaço, a Barbie já criou também bonecas concebidas à semelhança de astronautas reais, de que é exemplo a astronauta Samantha Cristoforetti, astronauta da Agência Espacial Europeia.