O “The Healthy Food Challenge” desafia comunidades, organizações sociais, grupos de jovens, comunidades religiosas, instituições públicas e organizações privadas, de todo o mundo, a colaborar de forma multifuncional com boas ideias e a submeter as suas propostas através de uma plataforma online global.

As três ideias mais inovadoras receberão até 100.000 dólares para colocar em prática a sua solução.

A prevenção da obesidade é um desafio de saúde global urgente. Atualmente, a obesidade afeta 650 milhões de adultos e 124 milhões de crianças e adolescentes1 e é um fator de risco importante, que conduz ao aumento da diabetes, doenças cardíacas e cancro.

A pandemia evidenciou a necessidade urgente de ação, uma vez que as pessoas com diabetes e obesidade correm um risco mais elevado de doença grave se contraírem COVID-19.

De acordo com um estudo divulgado pelo Instituto Ricardo Jorge, no início de 2020, mais de metade (62%) dos portugueses são obesos ou pré-obesos2.

“O que comemos atualmente está a prejudicar a nossa saúde e o nosso planeta”, afirma o Dr. Gunhild A Stordalen, fundador e presidente executivo da EAT. “Precisamos de novas soluções e parcerias para mudar comportamentos e de um sistema alimentar que apoie dietas saudáveis ​​e sustentáveis”.

Com o “The Healthy Food Challenge”, a Novo Nordisk e a EAT esperam identificar soluções que possam servir para promover ambientes alimentares mais saudáveis ​​e sustentáveis ​​para pessoas que são mais vulneráveis3.

“Os números sobre a obesidade em Portugal, e a sua relação com um risco acrescido de doença grave no âmbito da pandemia que vivemos, mostram a relevância e a atualidade deste desafio, que procura fomentar hábitos alimentares mais saudáveis. Algumas pessoas têm acesso, com maior facilidade e conveniência, a alimentos frescos, saudáveis ​​e acessíveis; outras não. Queremos contribuir com a criação de oportunidades mais equitativas para tornar a escolha de alimentos mais saudáveis, a escolha mais fácil para todos”, afirma Anja Salehar, Diretora Geral da Novo Nordisk Portugal.

O “The Healthy Food Challenge” incluirá duas fases de seleção entre fevereiro e setembro e uma fase final em outubro, na qual serão selecionados três vencedores durante o encontro das Nações Unidas “Food Systems Summit 2021”.