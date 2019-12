Associar a infidelidade ao Natal não é propriamente uma novidade. Algures entre "O Amor Acontece" e os típicos filmes sobre as festas de Natal de empresa está a verdade.

A pressão de escolher o presente ideal, visitar a família da cara-metade, festas de empresa ou dificuldades financeiras são os principais fatores que levam à procura de um segundo amor na quadra natalícia, de acordo com a análise da SecondLove.pt.

Os homens continuam a liderar as inscrições (75% vs. 25% mulheres), sendo que 68% de todos os utilizadores da plataforma concordam que a taxa de infidelidade aumenta nesta época, de acordo com um inquérito realizado pelo site de relacionamentos aos seus utilizadores portugueses.

De igual modo, 71% admitiu que já teve um flirt durante a quadra festiva, sendo o caso mais comum o cliché do colega de trabalho, com 73% a revelar que chegou a ter relações sexuais com o mesmo.

Os jantares e as férias de Natal estão ao virar da esquina, ocasiões que 78% dos inquiridos apontou como "uma boa oportunidade para trair."

De entre estes, os engenheiros e técnicos especializados são apontadas como as profissões com maior predisposição para dar "uma facadinha na relação". Da mesma forma, os portugueses que já têm um affair admitiram celebrar o Natal com o/a amante (66%).