A Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) anuncia hoje a abertura das inscrições para o ano letivo 2021/2022 do programa escolar nacional de combate à má nutrição infantil “Heróis da Fruta", que desde 2011 já melhorou os hábitos alimentares de mais de meio milhão de crianças provenientes de 5.037 escolas em Portugal – mais de 50% das crianças que participam no projeto alcançam as porções diárias recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), relativamente ao consumo de frutas e vegetais, em apenas dez semanas.

As inscrições são gratuitas para todas as escolas públicas e privadas, de pré-escolar e 1º ciclo, e podem ser feitas em www.heroisdafruta.com até 16 de outubro, data em que o projeto celebra 10 anos de existência.

O projeto “Heróis da Fruta” está acessível a educadores de infância, professores de 1.º ciclo, monitores de ATL, docentes responsáveis por bibliotecas escolares ou projetos de educação para a saúde, coordenadores pedagógicos, diretores de agrupamento ou técnicos municipais, como por exemplo nutricionistas, entre outros. Após fazerem a inscrição, os responsáveis receberão por email o “Guia Heróis da Fruta” com orientações passo-a-passo sobre como implementar o projeto no ano letivo 2021/2022.

Para a implementação do método “Heróis da Fruta” é apenas necessário que cada turma dedique cerca de 5 a 15 minutos diários durante 25 dias úteis, o que se traduz em cinco semana letivas consecutivas. Todos os participantes, incluindo alunos, professores ou outros responsáveis pela implementação do projeto, recebem um prémio de participação e as turmas habilitam-se ainda ao prémio final por sorteio: a visita da mascote “Heróis da Fruta” à escola – no total são 25 as escolas premiadas.

De acordo com o mais recente estudo do Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB) da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL), parceiro de investigação da iniciativa: 40% das crianças que participam pela primeira vez no projeto “Heróis da Fruta” alcançam as porções diárias recomendadas pela OMS relativamente ao consumo de frutas e vegetais em apenas cinco semanas. Segundo os investigadores, após dez semanas de participação no projeto “Heróis da Fruta”, essa percentagem aumenta para 60%.

Escolas que repetem o programa no ano letivo seguinte, conseguem alcançar a recomendação da OMS para 90% dos alunos, incluindo os que não tinham alcançado essa rotina de alimentação saudável no primeiro ano, em apenas duas semanas.

Os conteúdos do método Heróis da Fruta são desenvolvidos por uma equipa multidisciplinar de especialistas e respeitam todos os referenciais de nutrição infantil e alimentação saudável, educação para a saúde e literacia em saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), Direção Geral da Saúde (DGS) e Direção Geral da Educação (DGE).