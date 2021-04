A primeira menstruação é um momento marcante na vida de qualquer mulher, no entanto, deve ser encarado de forma natural.

A médica ginecologista Patrícia Isidro Amaral explica que a primeira menstruação surge habitualmente entre os 10 e os 14 anos, embora atualmente a média de idades seja cada vez menor, verificando-se um aumento dos casos entre os 12 e os 13 anos.

A chegada da primeira menstruação de forma mais prematura ou tardia pode estar relacionada com diversos fatores, nomeadamente "o maior sedentarismo e as alterações em termos de hábitos alimentares, que poderão levar a um excesso de peso ou obesidade", esclarece a médica.

Por outro lado, a primeira menstruação pode aparecer mais tarde em raparigas com "desnutrição, distúrbios alimentares como a anorexia nervosa e que pratiquem exercício físico intenso", realça a especialista.

Até que a primeira menstruação aconteça, o corpo de uma adolescente vai sofrendo alterações. A médica ginecologista identifica as etapas de evolução: tudo começa pela telarca (desenvolvimento das maminhas), passa pela pubarca (progressivo aparecimento dos pelos púbicos), que é seguida de um pico de crescimento de altura, e termina com a menarca (aparecimento da primeira menstruação).

A especialista acrescenta ainda que após esta última fase "continua a existir evolução no corpo da adolescente em termos de desenvolvimento, que se aproxima da mulher em idade adulta".

A partir do momento em que uma mulher é menstruada, os cuidados de higiene devem aumentar "com a troca frequente do penso higiénico ou tampão e com a realização de uma higiene íntima adequada".

Alguns produtos que deve ter em casa: