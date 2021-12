“A polícia está a investigar o assunto em conjunto com as autoridades regionais e estamos a preparar um relatório para o médico legista”, disseram, em comunicado, as autoridades da ilha da Tasmânia (sudeste), onde ocorreu o acidente.

De acordo com a investigação preliminar, uma forte rajada de vento levantou um castelo insuflável, fazendo cair as crianças de uma altura de cerca de dez metros, na quinta-feira, numa escola em Devonport, no norte da Tasmânia.

Além das vítimas mortais, três rapazes e duas raparigas de 11 e 12 anos, as autoridades indicaram que três feridos se encontram em estado crítico, enquanto o quarto foi enviado para casa para se recuperar dos ferimentos.

A polícia acrescentou disse que cerca de 40 crianças estavam a brincar quando ocorreu o acidente, na escola primária de Hillcrest, durante uma festa para assinalar o final do ano.

“Este acontecimento só pode ser descrito como uma tragédia absoluta”, disseram as autoridades, que estão a oferecer apoio psicológico às famílias afetadas.