Num relatório hoje publicado, a ONU diz que “em todas as esferas, da saúde à economia, da segurança à proteção social, os impactos” da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus “são exacerbados para mulheres e meninas simplesmente por causa de seu sexo”.

A ONU sublinha que as “conquistas limitadas alcançadas nas últimas décadas” ao nível da igualdade de género correm o risco de “serem revertidas”, na sequência da propagação da pandemia.

Os efeitos económicos decorrentes da doença covid-19 poderão acentuar ainda mais as discrepâncias salariais entre géneros, uma vez que as mulheres “geralmente ganham menos” e “vivem mais próximas do limiar de pobreza”.

O relatório da ONU também refere que há “evidências em vários setores, incluindo ao nível do planeamento económico e de respostas de emergência” que “demonstram inquestionavelmente” que as decisões que não incluem a participação de mulheres são “simplesmente menos eficazes”.

Ao nível da saúde, apesar de a covid-19 afetar mais os homens, as Nações Unidas realçam que não se pode descorar os cuidados de saúde para as mulheres que estão sujeitas a riscos acrescidos, como, por exemplo, as grávidas.

O relatório também adverte que o isolamento profilático recomendado ou obrigatório, implementado por vários países para mitigar a disseminação do SARS-CoV-2, também poderá aumentar o número de casos de violência doméstica.