"Estamos chocados com as prioridades da Câmara Municipal, que deviam ser as escolas e não as esplanadas", disse à agência Lusa Carina Pacheco, numa alusão ao facto de o município ter instalado uma cobertura móvel na Praça da República para proporcionar condições de conforto às esplanadas da praça.

Salientando que aquele estabelecimento de ensino do 1.º ciclo tem deficiências estruturais, esta encarregada de educação especificou que chove dentro do edifício e que faltam coberturas no exterior, mesas, bancos e equipamentos de diversão.

A somar a estas lacunas, Carina Pacheco fala no campo de futebol danificado, jardins vedados, muros partidos e casas de banho cheias de problemas, e apenas um bebedouro exterior para as mais de 200 crianças.

"A Câmara sabe que a Escola EB1 Quinta das Flores precisa de obras, pelo menos desde 14 janeiro, quando lhes foi enviado um ‘email’", realça esta mãe, lamentando que "não se façam as coisas importantes".

Durante a tarde de hoje, à porta da escola, alguns pais falaram à comunicação social e entregaram um folheto com o título "0Euro p/crianças 55 mil p/esplanadas" e um recorte de jornal, com a notícia que "Esplanadas da Praça vão ficar cobertas".

Alice Almeida, outra encarregada de educação, lamenta ainda que a parte verde do espaço "esteja vedada" e que a escola apresente um aspeto de "completo desleixo e descuido", enquanto Cecília Cerveira realça que existem "prioridades por resolver" que já vêm do ano anterior.

"Tantos toldos para as esplanadas e as nossas crianças à chuva ou sentadas no chão dentro de um pequeno pavilhão", indigna-se Alice Almeida, perante uma escola "muito abandonada em tempo de pandemia".

Os pais exigem que a Câmara de Coimbra avance rapidamente com as reparações já solicitadas e com a construção de coberturas para o recreio das crianças, que, em tempo de chuva, são divididas entre o pavilhão e os corredores do edifício.