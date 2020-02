Em declarações à agência Lusa, Tiago Brandão Rodrigues afirmou que no início do século a taxa de abandono precoce de educação e formação era ligeiramente abaixo dos 50% e, nessa altura, “era algo absolutamente impensável” imaginar que em 20 anos a taxa iria baixar para os 10,6%.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) hoje divulgados, Portugal atingiu no ano passado o valor de abandono escolar mais baixo de sempre: 10,6% em Portugal e 10,1% só no continente.

Os números hoje conhecidos reforçam uma tendência que se vinha registando nos últimos anos. Em 2017, por exemplo, a taxa era de 12,6% e em 2018 desceu para 11,8%.

Portugal aproxima-se da meta europeia que definiu para 2020 uma taxa máxima de 10%. “Estes números mostram que estamos, pela primeira vez, a igualar ou mesmo a ultrapassar a média da União Europeia”, sublinhou o governante.

Apesar das “boas notícias”, Tiago Brandão Rodrigues assegurou que a tutela vai continuar a “lutar todos os dias para mitigar ainda mais o abandono escolar”.