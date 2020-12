Segundo dados do Instituto de Registos e Notariado, os nomes femininos preferidos dos portugueses seguem as tendências de 2019.

Em 2020 não se fugiu à regra e Maria foi escolhido 4.872 vezes, sendo o nome mais popular entre as bebés. Em segundo lugar, e a uma grande distância, surge Leonor, a escolha para 1.310 crianças.

Segue-se Matilde, selecionado por 1.255 pais e Carolina (1008). Alice encerra o top 5, tendo sido a escolha para 968 meninas nascidas este ano.

Do lado masculino, Francisco (1.411) e João (1.358) continuam a liderar, com Afonso (1.306) a assumir a terceira posição, substituindo Santiago, este ano.

"Tomás" (1266) e "Duarte" (1261) completam a lista dos cinco mais escolhidos.

Surgem depois Gabriel (1216), Santiago (1167), Lourenço (1119), Rodrigo (1070) e Miguel (1050).

Em 2020, nos primeiros 11 meses de 2020, nasceram 71.317 bebés em Portugal, uma quebra de quase três mil em relação ao ano passado.

Portugal tem a quinta taxa de natalidade mais baixa da União Europeia

Portugal teve em 2019 a quinta menor taxa de natalidade (8,4 nascimentos por mil habitantes) da União Europeia (UE), segundo dados divulgados pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, foram registados 4,2 milhões de nascimentos na UE durante o ano passado, um recuo de 2,2% face a 2018.

A Irlanda (12,1 por mil habitantes) teve a maior taxa de natalidade, seguindo-se a França (11,2 por mil), a Suécia (11,1), o Chipre (10,9) e a Grécia (10,6).

No outro extremo da tabela, com as menores taxa de natalidade estão a Itália (7,0 por mil habitantes), a Espanha (7,6), a Grécia (7,8), a Finlândia (8,3) e Portugal (8,4 por mil habitantes).

Em 2020, a população da UE estima-se em 447,7 milhões de habitantes, um recuo de 12,8% face aos 513,5 de 2019 que se explica com a saída do Reino Unido do bloco europeu, a 31 de janeiro.

A variação natural da população da UE é negativa desde 2012, com mais mortes do que nascimentos, tendo, em 2019, sido registados 4,7 milhões de óbitos e 4,2 milhões de nascimentos.