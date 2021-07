“Foi lançado o concurso público internacional, repartido em vários lotes para poder ser mais fácil a sua entrega, para a aquisição de mais de cerca de 600 mil computadores, que poderá permitir a tão ambicionada universalização desta medida”, disse Tiago Brandão Rodrigues.

O ministro da Educação, que foi ontem ouvido em audição regimental pela comissão parlamentar da Educação, acrescentou que além destes 600 mil equipamentos que estão a caminho, já foram adquiridos e distribuídos pelas escolas outros 450 mil.

“Num ano, vamos comprar mais de um milhão de computadores portáteis. É um gigantesco salto de escala e é um enorme desafio logístico que temos vindo, progressivamente, a superar”, sublinhou, referindo ainda que para a nova compra, estão reservados 180 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência.

No âmbito do programa Escola Digital, o governante falou também na criação de 1.300 laboratórios de educação digital nos próximos anos, a formação de mais de 100 mil docentes, no âmbito de ações que continuarão a decorrer e a produção e disponibilização de de recursos educativos digitais nos próximos quatro anos.

“Este é um verdadeiro salto qualitativo sobre o papel do digital na nossa vida”, sublinhou.