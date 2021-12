A Fundação Infantil Ronald McDonald criou a edição especial Natal com dois ajudantes do Pai Natal muito especiais e solidários, a Maria e o Pedro.

Trata-se de uma edição natalícia, cujo custo de 12,50€ cada, reverte na totalidade para ajudar a equipar a nova Sala de Brincar Ronald McDonald na nova Ala Pediátrica do Hospital de S. João que será inaugurada em breve.

Os ajudantes solidários do Pai Natal já estão à venda através do site da Fundação Infantil Ronald McDonald.

Bonecos solidários Maria e Pedro créditos: Fundação Infantil Ronald McDonald

O cantor português Noble, conhecido por temas como Honey ou Beautiful, junta-se mais uma vez à Fundação Infantil Ronald McDonald com o tema ‘It’s Christmas Everywhere’ criado no ano passado pelo jovem cantor, e irá contribuir ainda na divulgação da coleção ‘Maria e Pedro Ajudantes do Pai Natal” ’.

Este ano os Pequenos Cantores da Maia e algumas das crianças que atualmente estão a ser apoiadas pela Casa Ronald McDonald do Porto, juntam-se também a Noble para a interpretação do tema.

Carinhosamente tratadas como a “casa longe de casa” durante o tratamento hospitalar das crianças, as Casas Ronald McDonald de Lisboa e do Porto e o Espaço Familiar Ronald McDonald dispõem de todas as comodidades de conforto de uma Casa, com uma zona de cozinha, zonas de descanso, de lavandaria e espaços comuns, que ajudam os pais a esquecerem-se por momentos de toda a vivência hospitalar e do período difícil que estão a viver.

Esta semana, a Fundação Infantil Ronald McDonald vai, em conjunto com o Hospital São João, inaugurar a Sala de Brincar Ronald McDonald, localizada na nova Ala Pediátrica deste Hospital.

A Sala de Brincar Ronald McDonald dispõe de sete zonas dedicadas a diferentes atividades e funções, incluindo, nomeadamente, uma sala exclusiva para pais aberta 24 horas, uma Sala de Snoezelen de relaxamento multissensorial, e ainda zonas de diversão, de estudo, de promoção do exercício físico e de cinema e jogos virtuais. Todos estes espaços serão dinamizados por cerca de 150 voluntários da Fundação Infantil Ronald McDonald.

Esta inovadora zona lúdica tem como objetivo promover o bem-estar emocional das famílias e crianças e oferecer-lhes o maior conforto possível para enfrentar os momentos mais difíceis.

Integradas na rede mundial da Ronald McDonald House Charities, espalhadas pelos cinco continentes em mais de 62 países e regiões, as 375 Casas Ronald McDonald e os mais de 265 Espaços Familiares Ronald McDonald apoiam e acolhem anualmente mais de 3,5 milhões de crianças e suas famílias. Até agora os três projetos em Portugal já apoiaram cerca de 4.000 famílias.