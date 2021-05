É já no dia 16 de maio, domingo, que a campanha do AXN White, Family Talks – “Mais família, mais amor”, culmina numa sessão digital liderada pela ex-jornalista e criadora de conteúdos Sónia Morais Santos, que promete inspirar todas as famílias recompostas, através de casos reais de relações bem sucedidas, num novo enquadramento familiar.

Pelas 18h00 será possível assistir, no Facebook do canal AXN White, a uma conversa real sobre o amor que se multiplica nas famílias onde chegam novos elementos, sejam eles madrastas, padrastos ou até novos irmãos e avós.

Sónia Morais Santos, também ela um exemplo de uma família recomposta, dará o tom desta talk com a sua experiência que torna tangível o conceito de “Mais Família, mais Amor”. A criadora de conteúdos cresceu com uma mãe e uma madrasta que, como a própria diz, foi uma “boadrasta”.

Além da Sónia, o evento vai contar com o testemunho da atriz Benedita Pereira, mãe e madrasta, que vai desvendar como foi acolher um bebé na sua vida e, mais recentemente, como foi viver um confinamento com o filho recém-nascido e o enteado.

Carla, Ana, Diogo e Tiago compõem ainda a família convidada para participar também nesta conversa. Depois de serem uma das caras da campanha, que decorre já no canal e redes sociais do AXN White, esta mãe, filhos e madrasta têm ainda muitas histórias de amor e alegria para partilhar com o público.

créditos: AXN White

O processo de contar a crianças pequenas que o pai e a mãe se vão divorciar, as logísticas mas, acima de tudo, as boas experiências vividas em conjunto, serão alguns dos temas que vão abordar.

Os mesmos temas serão acompanhados de perto por duas especialistas: Rita Fonseca de Castro, psicóloga clínica na área da terapia de casais/família, e a Dra. Marta Costa, advogada da Abreu Advogados com um vasto currículo em assuntos familiares.

Com base nas suas experiências profissionais, as duas especialistas darão contributos essenciais para quem está a passar por situações idênticas às dos participantes desta Family Talks.

A campanha do AXN White arrancou no dia 21 de abril com cinco famílias reais portuguesas a darem a cara e o testemunho por este conceito tão pouco abordado em público. Com presença multicanal e multiplataforma, tem sido possível ver, entre outras coisas, o que os elementos mais novos das famílias têm a dizer sobre aquilo que é a vida com uma mãe e uma madrasta e como isso só lhes trouxe mais amor.

Veja um pouco destes testemunhos aqui.