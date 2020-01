Em comunicado, a GNR refere que a operação, que decorreu na passada terça-feira, foi direcionada para veículos pesados de passageiros e veículos afetos ao transporte coletivo de crianças.

Durante a operação foram fiscalizados cerca de 130 condutores, tendo sido detetadas 82 infrações, das quais se destacam 21 por falta de uso de cinto de segurança e sistema de retenção para crianças.

Foram ainda registadas quatro infrações por falta de inspeção periódica obrigatória, três por infrações relativas a iluminação e sinalização, três por infrações relativas a pneumáticos, duas por uso de telemóvel no ato de condução, uma por falta de uso de capacete no ato de condução e outra por infração relativa ao tacógrafo.

Esta ação, que contou com o reforço do Destacamento de Trânsito de Aveiro e do Destacamento de Trânsito de São João da Madeira, teve como objetivo garantir o cumprimento dos normativos legais aplicáveis, de promover a segurança rodoviária dos seus utilizadores e de reduzir os índices de sinistralidade rodoviária, especialmente a referente à comunidade escolar.