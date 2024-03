Acha que as crianças devem brincar muito? Se defende que sim está do lado certo: brincar ajuda os mais novos a desenvolverem competências ao longo da vida, no entanto, nem todos os adultos têm esta consciência.

De acordo com o comunicado da LEGO, apenas 30% dos adultos têm consciência de que brincar é um direito fundamental desde a nascença. Recorde-se que este direito foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1989. Agora, no próximo dia 11 de junto vai se assinalar pela primeira vez o Dia Internacional da Brincadeira, que nasce na sequência da campanha iniciada pela LEGO.

"Organizámos o nosso próprio Dia Mundial da Brincadeira nos últimos dois anos, para celebrar a importância de brincar.", conta, em comunicado, Niels B. Christiansen, CEO do Grupo LEGO.

Para o grupo, "todas as crianças devem beneficiar do poder da brincadeira". Conforme explica o CEO, brincar "pode mudar vidas" e "reforça os laços familiares e ajuda as crianças a desenvolver competências essenciais e a atingir o seu pleno potencial.".

"A adoção pela ONU de um Dia Internacional da Brincadeira é uma verdadeira demonstração do poder da brincadeira e da necessidade de defender e proteger coletivamente o direito de todas as crianças a brincar.", comenta também Niels B. Christiansen, depois de manifestar entusiasmo pelo Dia da Brincadeira passar a "movimento global que vai envolver e impactar ainda mais crianças".

"Brincar é o superpoder das crianças, mas nem todas as crianças experienciam os benefícios da aprendizagem por meio da brincadeira.", acrescenta Sidsel Marie Kristensen, CEO da LEGO Foundation. "Haver um Dia Internacional da Brincadeira é um reconhecimento importante do direito que a criança tem a brincar. Vamos trabalhar juntos para garantir que todas as crianças tenham espaço e tempo para brincarem e serem os super-heróis que são.", finaliza.

Brincar nunca é apenas brincar

Amine, membro do Grupo Consultivo para Crianças e Jovens em França, disse: "Brincar não serve apenas para nos divertirmos. É uma parte essencial da nossa natureza humana. É através da brincadeira que aprendemos, crescemos e desenvolvemos competências que darão forma ao nosso futuro."

É por isso que a rede de organizações do Dia Internacional da Brincadeira está empenhada em promover um movimento de brincadeira global para crianças por toda a parte e por muitas gerações. O trabalho foi iniciado pelo Grupo LEGO e pela LEGO Foundation em parceria com a ADEA, ARUP, BRAC, Change X, Concerned for Working Children, Eurochild, Hasbro, INGKA, International Play Association, IRC, KidZania, NIKE inc., PEDAL, Plan International, Right To Play International, Save the Children, Sesame Workshop e The Mattel Children's Foundation.

De acordo com o comunicado, o movimento baseia-se noutras observações globais, as quais mostram que, em média, três em cada cinco (59%) crianças gostariam de brincar mais do que fazem agora, ao passo que quatro em cada cinco (79%) crianças gostariam de brincar mais com os pais ou cuidadores. A pesquisa demonstra ainda que oito em cada dez (78%) crianças dizem que os adultos nem sempre acham que brincar é importante e sete em cada dez (73%) não acreditam que os adultos levem a brincadeira — e como as pode ajudar a aprender — a sério.

O mundo precisa de mais brincadeira

A UNICEF estima que 160 milhões de crianças em todo o mundo estão a trabalhar em vez de brincar ou aprender. No entanto, mesmo nos momentos mais difíceis, as crianças podem, por meio da brincadeira, reencontrar o caminho da esperança, saúde e felicidade.

A adoção de uma resolução da ONU para um dia centrado na brincadeira faz o direito das crianças subir um degrau. Cria um momento unificador no plano global, nacional e local, para destacar a importância da brincadeira como elemento central para a aprendizagem e o bem-estar das crianças — garantindo que o tempo para brincar, o espaço para brincar e o apoio a brincadeiras de qualidade são a prioridade.