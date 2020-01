Segundo a fonte, as vítimas foram atropeladas na EN 106, por um veículo ligeiro, tendo a ocorrência sido registada às 14:12.

A adolescente ferida com maior gravidade foi transportada para o Hospital de São João, com acompanhamento da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

A segunda vítima, que apresentava ferimentos ligeiros, foi transportada para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel

No local estiveram os Bombeiros de Lousada e a GNR.