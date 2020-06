Em Portugal, para gáudio dos mais pequenos, sempre prontos para receber presentes, o Dia Mundial da Criança celebra-se anualmente a 1 de junho. Em países como a China, a Bulgária, o Camboja, o Montenegro e o Equador também. No entanto, a data não é única. Longe disso. Na Alemanha, a data assinala-se a 20 de setembro, nos países da África Central a 25 de dezembro, na Palestina a 5 de abril e na Noruega a 17 de maio.

Apesar da data efetiva de comemoração variar de país para país, o Dia Mundial da Criança é, oficialmente, o dia 20 de novembro, data que a ONU reconhece como Dia Universal das Crianças por ser a data em que foi aprovada a Declaração dos Direitos da Criança em 1959 e a Convenção dos Direitos da Criança em 1989. Em Portugal, o dia é festejado no dia 1 de junho, encerrando o fim de outra festividade.

O mês de maio é, tradicionalmente, o mês de Maria, mãe de Jesus. No entanto, a 1 de junho de 1950, o dia da criança foi comemorado no mundo inteiro. Se é esta a data por que habitualmente se guia, aproveite as sugestões de presentes que, de seguida, lhe deixamos para mimar o seu filho, os seus afilhados, os seus sobrinhos ou os filhos das suas amigas e dos seus colegas, com propostas para diferentes idades e distintos perfis.