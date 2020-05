De acordo com o dirigente sindical, “a funcionária é obrigada a apresentar-se numa sede de agrupamento onde se encontram mais de 30 assistentes operacionais em funções, em simultâneo, visto que os trabalhadores de outras escolas do agrupamento foram mobilizados para onde decorrem as aulas presenciais”.

Lurdes Ribeiro, responsável pelo setor da educação do sindicato, disse também à Lusa que as situações denunciadas ocorreram em agrupamentos da Área Metropolitana do Porto, em particular em escolas do Porto, Vila Nova de Gaia e Santo Tirso.

“Aliás, verificamos que estas situações só estão a ocorrer em escolas do Norte, não temos conhecimento de casos idênticos no centro, por exemplo”, acrescentou.

Segundo o STFPSN, “um diretor obrigou uma mãe de um menino portador de deficiência a apresentar-se ao serviço, originando com esta situação que esse menor deixaria de ter as aulas à distância, nomeadamente as dos professores de ensino especial, mesmo tendo mais de 30 assistentes operacionais, em simultâneo, ao seu dispor”.

Em algumas escolas, refere o sindicato, os assistentes técnicos “estão impedidos de recorrer à modalidade de teletrabalho, sendo obrigados a trabalhar presencialmente, levando a que em alguns serviços administrativos, numa sala, estejam cerca de uma dezena de trabalhadores”.

Segundo Orlando Gonçalves, “se estes trabalhadores fossem chamados porque os colegas que estivessem ‘na linha da frente’ estivessem contaminados ou tivessem que ficar de quarentena, ainda poderíamos compreender”.

“Não podemos aceitar que se esteja gratuitamente a contribuir para um maior número de trabalhadores, em simultâneo, nas escolas, consequentemente levando a que não se cumpram as orientações de horários desfasados, de horários espelho, trazendo dificuldades ao respeito pela distância social e até pondo em causa a continuidade das aulas presenciais, caso alguns dos trabalhadores não docentes ficarem infetados”, acrescentou.

