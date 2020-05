É por isso que, em 19 de maio, o Vaticano deixará de transmitir ao vivo as missas matinais do Papa, com as quais Francisco quis transmitir a sua proximidade aos católicos em confinamento.

Nestes meses de pandemia, Francisco transmitiu através de vídeo a missa da manhã que celebra todos os dias na sua residência, a Casa Santa Marta, tradicionalmente privada, e dedicada aos setores mais expostos e atingidos pela covid-19, como trabalhadores em dificuldade, pobres, idosos ou médicos e profissionais de saúde.