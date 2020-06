O apelo ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, foi feito por 24 organizações, que também solicitaram a reposição na lista das forças armadas de Myanmar, as Tatmadaw, por recrutarem e usarem crianças em conflitos.

Em carta dirigida a Guterres, divulgada na segunda-feira, as organizações declararam-se “profundamente desapontadas e perturbadas” pelas retiradas da lista e “consternadas” pelas disparidades entre o seu relatório anual sobre o envolvimento de crianças em conflitos armados, publicado há uma semana, e as decisões sobre esta lista negra.

Entre os subscritores do documento estão a Amnistia Internacional, Human Rights Watch, Global Center for the Responsibility to Protect, Médicos do Mundo, Conselho Norueguês dos Refugiados ou a Save the Children.