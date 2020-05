Passam dois meses desde que as crianças e alunos do ensino básico e secundário começaram a ter aulas à distância, por imposição do Governo como forma de tentar conter a pandemia de covid-19, que já provocou mais de mil mortos em Portugal.

Os diretores das creches sabem que a maioria das crianças não regressará hoje, mas garantem que os estabelecimentos estão preparados para os receber: com corredores de circulação, com menos crianças por sala ou com mais momentos de higienização dos espaços e brinquedos.

Além disso, todos os funcionários das creches foram submetidos a testes de despistagem, segundo informações avançadas pelo primeiro-ministro António Costa.

Já no ensino secundário, não estão previstos testes à comunidade educativa, decisão que levou a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) a avançar com uma petição exigindo a realização desses testes e que já foi entregue no parlamento para discussão.