"Já imaginaste um mundo onde as tuas escolhas não interessam? Um mundo onde o único sabor... é baunilha? No dia 30 de janeiro não sejas Baunilha e vai Votar!"

"Alerta gulosos, fãs de gelados e muitos pedaços, Ben & Jerry’s está em campanha eleitoral e está a lutar pelo teu sabor favorito!".

Desde 1978, a marca Ben&Jerry’s é reconhecida mundialmente pelos seus gelados com muitos pedaços, mas também pela sua associação social, ambiental, económica e política na sociedade. Desde o início que Ben e Jerry acreditaram que os Gelados são o veículo perfeito para lutar por uma sociedade em que todos damos uso à nossa voz sem medos.

É exatamente esse o propósito de Ben&Jerry’s com a campanha ‘Não Sejas Baunilha e Vai Votar!”. Nas últimas Legislativas, 51% dos portugueses optou por não dar uso ao seu direito de voto. E as faixas etárias mais jovens representam os níveis de abstenção mais elevados, muito por não acreditarem na importância do voto e no impacto da sua voz no país.

De 14 a 30 de janeiro, Ben&Jerry’s estará em campanha eleitoral a apelar ao Voto. Apela à voz e ao direito de escolha porque quem não vota acaba a provar o que não quer. E um mundo sem escolhas é um mundo aborrecido com apenas um sabor… a Baunilha!

Em parceria com a agência Mosca Publicidade e com a Cidade FM, a comunicação será feita através das Redes Sociais e na Rádio Cidade FM com programas especiais e convidados das mais variadas áreas para abordar a importância do Voto e não ser Baunilha.

A campanha termina em grande no dia das Eleições. A 30 de Janeiro, a marca irá estar por Lisboa no Showbus Ben&Jerry’s ‘Não Sejas Baunilha’, um autocarro com apenas um destino: celebrar o direito ao voto.

Das 9h às 19h o Showbus estará nas zonas de voto da Estrela, Palácio da Justiça, Expo e Aula Magna com a Cidade FM em emissão live com muita animação, atuações ao vivo e claro… gelados com muitos pedaços.