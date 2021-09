Chega setembro e o calendário remete de imediato os pais para a chegada iminente do novo ano letivo, uma época de felicidade para muitas crianças mas, muitas vezes, um verdadeiro pesadelo para o orçamento familiar dos pais, que se veem obrigados a renovar o guarda-roupa dos filhos e a investir em novo material escolar. Aquele que para milhares de crianças é um momento de viragem, marcado por novos colegas e novas experiências, para outros é apenas o reencontro com a velha rotina e com as antigas amizades.

Independentemente da fase em que o(s) seu(s) filho(s) se encontre(m), o estilo é uma das exigências incontornáveis ou não estivessem os mais pequenos cada vez mais vaidosos. Aposte, por isso, em peças versáteis e desportivas que visem, essencialmente o conforto. Aproveite para as misturar com outras mais sofisticadas e coloridas, como as que lhe propomos de seguida, sem esquecer as máscaras faciais que as escolas exigem. Este outono/inverno anuncia-se cheio de cor e de (muitas) sugestões que as crianças vão adorar.