O Congresso 100% online e gratuito é já no dia 19 de março, entre as 10h e as 13h, para grávidas e futuros pais assinalarem o Dia do Pai, com o melhor conteúdo sobre o seu bebé.

Com a descoberta da gravidez, aproximam-se tempos de novidade para o casal. Nesta fase de transição para a parentalidade, a mulher passa por uma intensa transformação hormonal e corporal, cabendo ao pai um importante papel de suporte, de que muitas vezes só se consciencializa quando conhece o bebé pela primeira vez.

Para assinalar o Dia do Pai e despertar para a paternidade ativa desde o início da gestação, decorre no próximo dia 19 de março, às 10h00, a 3ª edição do Baby Health Summit sob o mote “O Pai também engravida”.

O encontro online tem início com Hugo Rodrigues, pediatra e autor do blog Pediatria para Todos, para explicar porque é que “O Pai faz falta!” e dar a conhecer os benefícios da sua presença na família e a influência positiva do seu envolvimento para as crianças. Já Carolina Vale Quaresma, terapeuta familiar, traz à conversa o seu marido Diogo para contar tudo sobre a dinâmica do casal nesta fase, em que o foco é o bebé.

Ao longo da gravidez, há decisões que devem ser tomadas a dois, como a de guardar ou doar as Células Estaminais do Cordão Umbilical do bebé, que só podem ser colhidas no momento do parto. Uma decisão muito importante, dadas as suas aplicações atuais no tratamento de mais de 80 doenças, e o crescente número de ensaios clínicos com células estaminais do cordão umbilical em doenças como diabetes, esclerose múltipla, lúpus ou AVC.

Mónica Brito, diretora geral da Crioestaminal vai, por isso, marcar presença para esclarecer dúvidas comuns sobre o processo de guardar as células estaminais do cordão umbilical do bebé com vista à tomada de decisão informada em família.

E porque muitos pais, mesmo querendo estar presentes e envolvidos, não sabem o que fazer ou como contribuir no momento do parto, Cátia Quintas, enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, da UTERUS, ensina como podem apoiar a parceira e colaborar na hora H.

Por sua vez, Isabel Costa de Sousa, Fundadora do The Baby Planner, vai ainda ensinar a planear a dois o nascimento do bebé, para libertar tempo e fazer com que as famílias consigam viver a gestação e o pós-parto de uma forma plena e confortável.