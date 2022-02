O desenvolvimento sexual inicia-se na adolescência. A menarca, que é a primeira menstruação, costuma aparecer aos 13 ou 14 anos.

Pode aparecer aos 9 ou aos 10 anos (idades menos comuns) ou, por exemplo, as meninas podem não ter o ciclo menstrual regular ou terem dores menstruais muito intensas. Só em casos extremos é que, muitas vezes, é tomada a decisão de ida ao ginecologista.

A ida ao ginecologista passa pela seguinte abordagem: recomendar uma pílula e as dores agudas que referem não são, por vezes, valorizadas. Uma abordagem ginecológica atenta e cuidada no início da puberdade é algo promotor de saúde e preventivo. Ao estarem informadas irão cometer menos erros futuramente.

O que deve ser partilhado com mulheres que pretendem engravidar? O óvulo está pronto para ser fecundado 85 dias antes, quando se inicia o seu desenvolvimento e crescimento, e isso significa que são 3 ciclos menstruais ou quase 3 meses.

O ciclo menstrual inicia-se com o 1º dia da menstruação e termina normalmente aos 28 dias. A contagem dos ciclos faz-se entre o 1º dia de uma menstruação e o 1º dia da menstruação seguinte.

Como conseguimos perceber que estamos na ovulação? Pelo aumento da produção de muco pela mulher. É nesse momento que o casal deve se dedicar-se a ter mais relações sexuais, desde os sete dias antes da ovulação até aos dois dias depois da mesma.

Sabiam que...

No ato sexual, a produção de muco por parte da mulher serve como uma escada que permite que os espermatozoides subam até às trompas de falópio e que fiquem nesta zona adormecidos – durante 7 dias – até conseguirem encontrar-se com o óvulo para poder ocorrer a implantação no útero.

Muitas vezes a disbiose vaginal, alteração nas bactérias vaginais e que pode ser assintomática, cria um ambiente hostil para a sobrevivência dos espermatozoides e a fecundação não acontece.

O organismo humano é muito complexo e totalmente diferente de indivíduo para indivíduo, por isso, existem casais que têm maior facilidade em engravidar do que outros.

A base de reprodução é a mesma, contudo, cada casal deve ser observado pelas suas características únicas para pormenorizar as necessidades que sejam fulcrais para conseguirem uma gravidez natural.