A chegada de um filho exige bastante preparação. Por isso, é fundamental descobrir estratégias e métodos que preparem os novos pais para o nascimento e para que tudo corra bem neste momento importante da vida de uma (nova) família.

As Conversas com Barriguinhas foram criadas precisamente para dar este apoio tão importante. Junte-se às últimas sessões deste mês, entre os dias 22 e 24, e fique a conhecer as dicas e as sugestões que um conjunto de especialistas preparou para si. Para assistir a estas conversas pode inscrever-se gratuitamente na plataforma do evento.

Na primeira sessão, a 22 de fevereiro, às 17h00, contaremos com a presença da Enf.ª Isabel Ferreira, enfermeira-parteira. A profissional de saúde vai dedicar a sua intervenção às estratégias de conforto para a gravidez e para o parto, cuidados que convém desmistificar para que as futuras mamãs, na reta final da gravidez, possam relaxar e planear o seu parto, contornando os desconfortos crescentes no corpo da mulher durante esta etapa.

É ainda nesta última fase que também se inicia outro momento fulcral: organizar a mala para a maternidade. Enquanto muitas vezes se compra mais do que o necessário, em outras tantas ficam a faltar elementos essenciais.

Para guiar os futuros pais neste desafio, a Enfermeira Cláudia Xavier, especialista em saúde infantil e pediatria e conselheira em aleitamento materno, esclarece, na sessão de dia 22, o que não pode faltar quando o bebé nascer, combatendo simultaneamente o desperdício que, por hábito, acontece nestas situações.

Na sessão seguinte, no dia 24, a Enfermeira Queila Guedes complementa o tema acima referido, demonstrando aos futuros pais a melhor forma de preparar o nascimento da criança não só naquilo que necessita nos primeiros instantes, mas também em todas as outras formas de preparação que um recém-nascido exige.

Neste mesmo período de esclarecimentos, também às 17h00, marca por sua vez presença a Enfermeira Luciana Rodrigues. A especialista em reabilitação respiratória do projeto alívio em respirar, vai dar a conhecer os métodos mais eficazes para uma boa saúde respiratória dos recém-nascidos, tópico verdadeiramente importante, mas pouco discutido durante a gravidez.