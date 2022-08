A iniciativa “Conversas com Barriguinhas”, que desde 2009 se dedica a prestar às famílias o esclarecimento acerca de temas importantes e diversificados sobre gravidez e maternidade, vai realizar duas novas sessões online durante o mês de agosto.

A primeira terá lugar no dia 23 de agosto pelas 17:00 e terá como tema central a amamentação. Tendo em conta os seus desafios e de forma a auxiliar as mães de primeira viagem a serem bem-sucedidas nesta tarefa, esta sessão contará com a presença da enfermeira Teresa Coutinho que irá esclarecer algumas das dúvidas mais comuns sobre o tema.

Se gostava de saber mais sobre o banho e a hidratação da pele do bebé, esta sessão também irá ajudá-lo a perceber quais os melhores produtos e quais os hábitos de hidratação em que deve apostar. Esta parte da sessão ficará a cargo da enfermeira Núria Durães.

No dia 25 de agosto a alimentação da mulher na gravidez e pós-parto será tema de conversa e contará com a participação da enfermeira Carmen Ferreira. A sessão, que terá lugar pelas 17:00, vai incidir sobre de que forma é que a alimentação da mulher influencia a gestação e a recuperação no pós-parto. A enfermeira Bárbara Sousa, que irá falar sobre a importância dos casais continuarem a ter os seus momentos com a chegada do bebé, e a terapeuta da fala Carina Pinto, que irá ensinar como estimular o cérebro do recém-nascido de várias formas, são outras das convidadas desta sessão.

Nestas duas sessões, os participantes também vão ter a oportunidade de ficar a conhecer as potencialidades das células estaminais do cordão umbilical e a sua aplicação terapêutica.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.