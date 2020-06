O verão está à porta e as temperaturas já convidam a tecidos leves com padrões coloridos e calçado fresco e confortável. Os mais novos não são exceção, sobretudo elas, que são cada vez mais preocupadas com aquilo que vestem.

