A verdade é que nunca é cedo demais para começar a comprar os presentes de Natal para os mais novos. Geralmente, a lista não é pequena — inclui filhos, sobrinhos, primos e filhos dos amigos —, mas a ambarscience, marca 100% portuguesa, preparou um gift guide que vai ajudá-lo nesta missão e certamente vai fazer miúdos e graúdos delirar – não fosse o Natal, deles.

Bebés

First things first… para os bebés lá de casa, o My First Skills Book – um livro em tecido, pensado a todos os níveis para os recém-nascidos desenvolverem a coordenação olho-mão e começarem a aprender as tarefas práticas do dia a dia - é o brinquedo ideal.

Com 8 páginas repletas de atividades e uma alça que permite que o livro seja facilmente pendurado ou transportado, este brinquedo é seguro, funcional e de fácil lavagem.

Já o Pinguim vai passar a ser o brinquedo preferido dos mais pequenos, que vão querer levá-lo para todo o lado. Além de ter uma pega que o torna fácil de transportar, as luzes e sons vão despertar a curiosidade e a perceção auditiva dos bebés.

Cada tecla sua reproduz quatro sons diferentes, que ativam imediatamente as respetivas luzes e, quando se agita o Pinguim, este produz seis sons diferentes. Certamente não haverá forma de resistir a um bom momento de brincadeira, com este brinquedo.

Crianças

Por seu turno, o Doctor Gummy é a escolha certeira. Para que explorar os procedimentos médicos mais comuns seja uma brincadeira muito divertida, este é composto por um kit educativo que contém todos os acessórios e instrumentos médicos imprescindíveis.

Com a máscara posta, o estetoscópio ao pescoço, a seringa na mão e muito mais, podemos dar inicio ao exame mais funny de sempre. Incentivando os mais novos a examinar pacientes no seu consultório de brincar, a ambarscience impulsiona as crianças a familiarizem-se com o ambiente de uma consulta real.

No final da brincadeira, há um tubo de Pintarolas para partilhar entre todos.

Parece que as birras na hora de tomar banho, chegaram ao fim. O Cubos dos Animais, sensorial, suave e seguro, é perfeito para entreter as crianças no banho. Inclui várias figuras de animais, tais como, vaca, gato, cavalo, hipopótamo, elefante e leão.

Com o Atelier dos Sabonetes, os miúdos vão poder preparar as suas próprias prendas para toda a família, enquanto desenvolvem o seu olfato e lado criativo.

“Embala os sabonetes como um verdadeiro profissional e personaliza as embalagens. O presente perfeito para os teus amigos e família!”: a palavra de ordem é da ambarscience, mas a prenda é para todos.

Brinquedos para animar a noite de Natal

E porque na ceia de Natal não podem faltar as tradicionais canções festivas... o Xilofone colorido vem completar este giftguide, alto e em bom som.

Perfeito para as primeiras experiências musicais, graças à sua baqueta e 8 notas musicais, as crianças vão despertar a curiosidade pelos sons enquanto desenvolvem a sua coordenação olho-mão.

Este brinquedo de madeira, totalmente seguro, garantirá animação na espera (prolongada) pelos presentes. Nem o avô vai conseguir pregar olho!

E para eternizar as memórias de mais um Natal em família, podem contar com o “par de mãos extra” da My First Camera – uma câmera fotográfica, em madeira, que confere um efeito de caleidoscópio.